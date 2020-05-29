Van'da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı - Son Dakika

KORONOVİRÜS tedbirleri kapsamında camiler ibadetlere kapıtılınca, normalleşme adımları ile birlikte Van'da binlerce vatandaş, 74 gün aradan sonra valiliğin belirlediği cami avluları, açık meydan ve parklarda ilk cuma namazını kıldı. Belirlenen alanlarda bir araya gelen binlerce Vanlı, beraberinde getirdikleri seccadelerinin üzerinde namaz kılarak, virüsün bir an önce bitmesi ve bu konuda büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde tüm camiler ibadetlere kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecinde alınan yeni kararları açıkladı. Bu açıklamanın ardından, bugün ilk kez belirlenen açık alanlarda cuma namazı kalındı. Van'da valiliğin belirlediği açık meydan, park ve cami avlularında, 74 gün aradan sonra ilk kez cuma namazı kılındı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanlara, cuma namazı için gelenler, sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu. Seccadelerini yanlarında getiren binlerce vatandaş, kent meydanı ve kaledeki parkta saf tutarak cuma namazı kıldı.

Cuma namazının ardından, din görevlilerinin, koronavirüsün bir an önce bitmesi için ve bu konuda büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanları için yapılan duaya, cemaat eşlik etti.