Van'da 74 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 74 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

04.03.2022 13:59
Van'da 74 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan kaydı bulunan 74 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan kaydı bulunan 74 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 25 Şubat - 3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 74 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 74 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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