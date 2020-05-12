Van'da 740 kilogram kaçak kudret narı tozu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, 740 kilogram gümrük kaçağı kudret narı tozu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gümrük kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cevdetpaşa Mahallesi'nde E.E'ye ait eve operasyon düzenlendi.

Evde, 17 çuvalda piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlenen 740 kilogram gümrük kaçağı kudret narı tozu bulundu.



Ekipler, ev sahibi E.E. ile Ş.Ş.'yi gözaltına aldı.