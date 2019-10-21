Son Dakika Haberleri: Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti
Son Dakika Güncel Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti

Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti

20 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak, engelli ve yaşlılara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 740 kişi faydalanıyor.

Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak, engelli ve yaşlılara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 740 kişi faydalanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ile rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı gerçekleştirilen ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hastaneye götürülüyor. 1 doktor, 3 hemşire 5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförünün görev yaptığı evde bakım hizmeti, hasta ve hasta yakınlarını memnun ediyor.

Sağlık ekipleri, geçirdiği siroz hastalığı nedeniyle yatalak olan 6 çocuk babası Mehmet Ali Olgun'u (74), evinde ziyaret ederek gerekli tedavileri yaptı. Ekipler tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Olgun'un kızı Selma Olgun, yapılan sağlık hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.

HİZMETTEN MEMNUNUZ

Olgun, Daha önce babamın tedavisi ve pansumanları için hastaneye gidiyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya gelerek, babamın tedavisini yapıyorlar. Bize gerekli bilgileri verip gidiyorlar. Bu çalışmadan biz çok memnunuz. Van Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ederim dedi.


Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı
Yeşim Salkım CD'den şarkı okuyan şarkıcılara sitem etti: Kanırta kanırta sileceğiz Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:15:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]