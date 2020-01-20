Van'da 75 Common Myna kuşu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 75 Common Myna kuşu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 75 Common Myna kuşu ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde 75 Common Myna (Çiğdeci) kuşuna el konuldu.

Van'da 75 Common Myna kuşu ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde 75 Common Myna (Çiğdeci) kuşuna el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol noktasında bir kamyonette yaptıkları aramada ticareti yasak türlerden olan 75 Common Myna (Çiğdeci) kuşu ele geçirildi. Common Myna kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası verilecek.

Yetkililer, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline katkı vede destekleri için çok teşekkür ettiler.

(İHA)

Jandarma, Bitlis, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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