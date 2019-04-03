Van'da 75 Kaçak Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı.
Van
'ın İpekyolu
ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 75 kaçak göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince Seyit Fehim Arvasi Mahallesi
Filiz Sokak üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 75 Afganistan
uyruklu kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan H.Ş., V.Ş. ve H.Ş. isimli şüpheliler yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca cumhuriyet savcılığınca serbest bırakılırken, göçmen kaçağı şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:00 Kaynak: İHA
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