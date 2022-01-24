Van'da 75 polisten oluşan "çığ timi" afetlerle mücadeleye hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden Van'da, çığın acılara neden olmasının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlanması amacıyla 75 polisten oluşturulan "çığ timi", eğitim almaya başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli 75 polise, ilk etapta çığla mücadele konusunda teorik eğitim verildi.

Polisler, daha sonra "çığ riski, çığla mücadele, arama-kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında dört gün süren uygulamalı eğitime tabi tutulacak.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan polisler yapılacak tatbikatın ardından "katılım belgesi" alarak çığ olaylarında aktif olarak arama kurtarmada görev yapacak.

"Amacımız olaylara hızlı ve etkin müdahale etmek"

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, yapılan çalışmalarla karayolları, elektrik arıza ya da kolluk kuvvetlerimizden oluşan ekiplere çığla ilgili mümkün olduğu kadar bilgi vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Şu anda sınır karakollarındaki güvenlik güçlerinin çığ konusunda eğitim verdiklerini anlatan Körpeş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim alan arkadaşlarımız farklı illerden geldiler. Verimli bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. En azından sahaya çıktığımız zaman ne gibi olumsuzluklarla karşı karşıyayız, bunu da yapacağımız uygulama ve tatbikatlarla görmüş olacağız." dedi.

"Çığın nasıl büyük bir felaket olduğunu öğrendik"

Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise polislerden oluşan üç ekibe eğitim verildiğini, ilerleyen zamanlarda da tüm polislere bu eğitimin verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

İlk etapta Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve PAK birimlerinde görevli polisleri eğitime dahil ettiklerini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Hakkari Derecik'te iki askerimizin şehit olduğu bir çığ felaketi yaşadık. Biri bana çığın koca bir dozeri 500 metre ileri götüreceğini söylese inanmazdım. Orada iki şehidimizin naaşını aldığımızda, bunun nasıl büyük bir felaket olduğunu öğrendik. Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde 42 vatandaşımız, askerimiz, korucumuz şehit oldu. Bunun büyük bir kısmı da kurtarmaya giden gönüllü insanlardı. Biz burada yaşıyoruz, burada yaşamaktan da onur duyuyoruz. Özel harekatta görev alan arkadaşlarımız kırsalda görev yapıyor. Kırsal faaliyetleri çok fazla oluyor. Bu nedenle 3 periyod halinde bu eğitimi aldırabileceğimiz kadar tüm personellerimize aldıracağız. Özel Harekat ve PAK ekipleriyle olası doğa felaketlerine karşı İl Emniyet Müdürlüğü olarak bundan sonraki süreçte hazır olacağız. PAK teşkilatımızın bir eksiğiydi. Allah devletimize zeval vermesin, Doğu Anadolu Bölgesi'nde biz de ve Erzurum'da kuruldu. 33 personelimiz Ankara'da eğitimlerini aldılar, eksik kalan eğitimlerimizi burada tamamlayacağız."