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Van'da 75 polisten oluşan "çığ timi"ne uygulamalı eğitim - Son Dakika

Van'da 75 polisten oluşan "çığ timi"ne uygulamalı eğitim

25.01.2022 13:37
Van'da 75 polisten oluşan "çığ timi"ne uygulamalı eğitim

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak polis ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak polis ekiplerine uygulamalı çığ eğitimi verildi.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği ve çığ riskinin bulunduğu Van'da, Emniyet Müdürlüğünün Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli 75 polisten oluşan "çığ timi" oluşturuldu.

AFAD İl Müdürlüğünde çığla mücadele konusunda teorik eğitim verilen polisler daha sonra Abalı Kayak Merkezi yakınlarındaki karla kaplı dağlık alana götürüldü.

Burada "kar bilgisi, çığ bölgesine giriş, arama kurtarma, olay yeri yönetimi, kar katmanlarını inceleme ve çığ testleri" konusunda uygulamalı eğitime tabi tutulan polislere, çığın düştüğü bölgede çubuklar ve ses dinleme cihazlarıyla arama kurtarma çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda bilgi aktarıldı.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, gazetecilere, Erzurum ve Van'da polis ekiplerine çığda arama-kurtarma eğitimi verdiklerini, teorik eğitimlerin 5 gün sürdüğünü anlattı.

Körpeş, şunları kaydetti:

"Çığda nasıl hareket etmeleri gerektiği, karda mahsur kaldıkları takdirde nasıl bir davranış göstermeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarmaya gayret ediyoruz. Bu eğitimleri özellikle sınır karakollardaki kolluk kuvvetlerine, karayolları ve elektrik arıza gibi operasyonel alanda görev yapan ekiplere verdik. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin civarında kolluk kuvveti ve diğer ekiplere eğitim verdik. Hazırlıklı olmamız gerekiyor, coğrafyamızın gerçeği bu. Eğitimlerin sonunda bir tatbikat daha gerçekleştireceğiz. Burada çığla mücadelede bilgilerini iyice almalarını sağlayacağız."

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Arama Kurtarma, Polis, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 75 polisten oluşan 'çığ timi'ne uygulamalı eğitim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 75 polisten oluşan "çığ timi"ne uygulamalı eğitim - Son Dakika
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