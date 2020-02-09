Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2) - Son Dakika

Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2)

6 saat önce

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİVan'da olumsuz kava koşulları nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2), System.String[]

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Van'da olumsuz kava koşulları nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de bir gün süreyle faaliyetlere ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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Son Dakika

Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi
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