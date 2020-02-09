Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2) - Son Dakika

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Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (2)
6 saat önce
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİVan'da olumsuz kava koşulları nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Van'da olumsuz kava koşulları nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de bir gün süreyle faaliyetlere ara verildiği bildirildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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