Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (3) - Son Dakika

BİTLİS VE HAKKARİ YÖNÜNE GİDEN YOLLAR, ULAŞIMA AÇILDI

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 05.00 sıralarında ulaşıma kapanan şehirlerarası yollar, ulaşıma açıldı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından kapatılan Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasındaki karayolu, Van- Başkale Güzeldere mevkisi ve Van- Gürpınar Kurubaş Geçidi, yapılan çalışmalar sonrası ulaşıma açılmıştır. Ancak yine araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımızı yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun olarak hazırlamalarını, istenmeyen sonuçların yaşanmaması için yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyarıyoruz" denildi.