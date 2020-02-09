Son Dakika › Güncel › Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4) - Son Dakika
Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4)
6 saat önce
AHIR ÇÖKTÜVan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
AHIR ÇÖKTÜ
Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu. Yarım metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle çöken ahırda 2 küçükbaş telef oldu. Ahırdaki diğer küçükbaşların, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri ve köylülerin çabalarıyla kurtarıldığı belirtildi.
Son Dakika Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 25 ilde okullar tatil edildi Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı