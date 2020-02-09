Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4) - Son Dakika

Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4)

6 saat önce

AHIR ÇÖKTÜVan ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu.

Van'da 765 yerleşim biriminin yolu kapandı; itfaiyeciyi arama çalışması da yapılamıyor (4), System.String[]

AHIR ÇÖKTÜ

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ilçesine bağlı Karpuzalan Mahallesi'nde ahırın çökmesine neden oldu. Yarım metreyi bulan karın ağırlığı nedeniyle çöken ahırda 2 küçükbaş telef oldu. Ahırdaki diğer küçükbaşların, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri ve köylülerin çabalarıyla kurtarıldığı belirtildi.


İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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