Van'da 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonette 77 kilo 473 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Başkale Grup Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Lina"nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajında bulunan 3 çuvaldaki 150 pakette 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.