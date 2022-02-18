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Van'da 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

18.02.2022 16:32
Van'da 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 77 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da değişik suçlardan araması bulunan 77 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 11-18 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin 77 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 77 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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