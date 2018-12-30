Son Dakika Haberleri: Van'da 77 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da 77 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışının ardından 35 mahalle ile 42 mezra yolu olmak üzere toplam 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 77 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışının ardından 35 mahalle ile 42 mezra yolu olmak üzere toplam 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 77 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 18, Başkale'de 6, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 20 ve Muradiye'de 20 olmak üzere 77 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:46 Kaynak: İHA

Gürpınar, Muradiye, Bahçesaray, Van, Güncel
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