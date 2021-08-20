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Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

20.08.2021 23:57
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 78 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine arama yaptığı 4 katlı binanın 3 ve 4'üncü katlarında 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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