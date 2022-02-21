Üye Girişi
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

21.02.2022 14:36
Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "19 Şubat 2022 günü saat 05.00 sıralarında ülkemize yasadışı yollarla yaya olarak giriş yaptığı tespit edilen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 67 Afganistanlı, 2 Srilankalı ve 9 Pakistanlı olmak üzere toplam 78 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

Jandarma, Hisarcık, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 78 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement