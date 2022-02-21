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Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı

21.02.2022 15:13
Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 78 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 78 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kırsalda operasyon düzenledi. Operasyonda yurda yaya olarak kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 67'si Afganistan, 9'u Pakistan, 2'si Sri Lanka uyruklu toplam 78 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, işlemlerini ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 78 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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