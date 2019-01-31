Van'da 78 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 15, Çaldıran'da 3, Çatak'ta 24, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 ve Özalp ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Buzlanma ve çığ uyarısı



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 3, Van'da eksi 5, Bitlis'te eksi 6, Hakkari'de eksi 6 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 0, Muş'ta 3 ve Hakkari'de eksi 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

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