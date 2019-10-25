Son Dakika Haberleri: Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat...
Son Dakika Güncel Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat...

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat...

30 dakika önce

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi.

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat..., System.String[]

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi

Yenice, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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