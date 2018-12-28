Van'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
17 dakika önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba
ilçesi Erciş
karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan E.U. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:27 Kaynak: İHA
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