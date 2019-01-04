Son Dakika Haberleri: Van'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 8 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan M.S.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Polis, Van, 3. Sayfa
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