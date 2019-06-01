Son Dakika Haberleri: Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

12 dakika önce

Van-Özalp karayolunda hafif ticari kamyonette yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van- Özalp karayolunda hafif ticari kamyonette yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp-Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 8 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.T. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:43:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]