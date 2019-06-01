Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
12 dakika önce
Van-Özalp karayolunda hafif ticari kamyonette yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Van- Özalp
karayolunda hafif ticari kamyonette yapılan aramada 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp-Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 8 bin paket üzerinde TAPDK
bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.T. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN
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