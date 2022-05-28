Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

28.05.2022 19:45
Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

VAN'nın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözlatına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'nın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözlatına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının engellenmesi, Van ili genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve  M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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