Van'da 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da, bir kamyonette 8 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Su Sporları Merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin ön kaputuna gizlenmiş çuvalda 14 pakette 7 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ve 3 pakette 1 kilo 470 gram likit eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü N.A, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.