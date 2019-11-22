Son Dakika Haberleri: Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı

6 saat önce

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.

Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı, System.String[]

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.


Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşların tedavileri yapılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular. - VAN

Kınalı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
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