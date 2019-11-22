Van'da 8 Kınalı Keklik doğaya bırakıldı
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Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.
Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşların tedavileri yapılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular. - VAN
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