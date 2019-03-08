Van'da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' Sergi
1 saat önce
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla sergi açtı.
Van
'ın İpekyolu
ilçesindeki Selahaddin Eyyubi
İMKB Anadolu Lisesi
öğrencileri, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü
' dolayısıyla sergi açtı.
Park AVM'de düzenlenen serginin açılışına İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Eşref Yıldız, Okul Müdürü
Kamuran Deniz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İpekyolu Belediyesi ve Özel Lokman Hekim
Hastanesinin desteklediği ve 70 eserden oluşan serginin pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacağını dile getiren Okul Müdürü Kamuran Deniz, öğrencilerin bu özel güne dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Toplumsal farkındalığı arttırmak adına gerçekleşen sergiye okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu resimler vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:15 Kaynak: İHA
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira
Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık
Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki