Van'da 8 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 8 organizatör tutuklandı

23.05.2022 08:57

Van'da 8 organizatör tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Van'da 8 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur" denildi.

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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonları Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 8 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 8 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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