Son Dakika Haberleri: Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

33 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tünel kazdığı ortaya çıktı YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:44:15. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]