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Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

17 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplamda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığınca atanan kayyumları ve sınır ötesi operasyonları protesto etmek maksadıyla, HDP Gürpınar ilçe teşkilatında bulunan bazı kişilerin bölgede faaliyetlerinin olduğu ve muhtemelen Gürpınar kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarıyla irtibat kuracakları duyumuna istinaden, 9 Ekim'de Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi Övüncük Mezrası kırsalında icra edilen 'Kıran-Şehit GK Şemsettin Avcı' operasyonu kapsamında, 6 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."

İlçenin Tüzek Mahallesi kırsalında, bugün gerçekleştirilen 'Kıran-Şehit GK İkram Sabay" operasyonu kapsamında da 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyon bölgesinde yapılan arazi aramasında, içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 sığınağın imha edildiği aktarıldı.

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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