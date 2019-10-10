Son Dakika Haberleri: Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Gürpınar, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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