Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
Van'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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