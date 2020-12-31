Vali Çiftçi'den yılbaşı denetimi - Son Dakika

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıl öncesi Ankara karayolundaki kontrol noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte kontrol noktasını ziyaret eden Vali Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, yeni yılını kutladığı sürücülerden hem pandemi hem de trafik kurallarına uymaları için çağrıda bulundular.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "2020 yılı ülkemiz, şehrimiz, insanlık adına zor geçti. Son gündeyiz. Son saatlerdeyiz. Yeni yıllı beraber daha mutlu, daha huzurlu bir Çorum, Türkiye ve dünya olsun istiyoruz" dedi.

"2020 yılı hem ülke olarak hem dünya olarak zor günlerden geçtik"

Yılbaşı nedeniyle yolculuğa çıkan vatandaşlara yönelik hem maske hem de emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildiğini anlatan Vali Çiftçi, "Ülke genelinde de emniyet ve jandarma birimleri tarafından da bu denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın ve toplum sağlığının garanti altına alınması için bu denetimler yapılıyor. 2020 yılı daha çok pandemi ile mücadele ile geçti. Hem ülke olarak hem dünya olarak zor günlerden geçtik. 2021 yılında aşıyla beraber bu belanın, musibetin insanlığın üzerinden kalmasını niyaz ediyorum. Pandemi ile mücadele konusunda sağlık personelimiz son derece gayretli bir çalışma sarf ettiler. Toplumun diğer kesimleriyle birlikte en fazla mücadeleyi onlar verdiler" şeklinde konuştu.

"Kasım ayına oranla vaka sayılarında yüzde 80-85 seviyesinde azalma var"

Vakalarla ilgili bilgi veren Vali Çiftçi, "Eylül ve Ekim ayına göre Kasım ayında korona virüs vakalarında 2,5 kat artış olduğunu daha önce ifade etmiştim. Gelinen noktada bugün itibariyle Kasım ayına oranla vakalarda yüzde 80-85 bir düşüş var. Hasta sayısında, yatan hasta sayısında, yoğun bakım hasta sayısında, entübe hasta sayısında ayrıca evde izalosyona aldığımız hasta sayısında da rahatlamaya neden oldu. Daha önce ilimizdeki yoğunluktan dolayı ilçe hastanelerine hasta sevki yapılıyordu. Bugün itibariyle onların hepsi sona erdi. Vakaların düşüyle birlikte şuanda daha iyi konumdayız. İnşallah 2021 yılında daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

"Denetimler aralıksız devam edecek"

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Şu anda yoğun bir yolculuk olduğu için gerek Ankara yolu üzerinde, gerekse Osmancık ilçemizde İstanbul yolu üzerinde denetimlerimiz devam ediyor. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararları da var. Bugün saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, Pazartesi günü sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. Dolaysıyla otellerde, konuklama tesislerinde toplu olarak eğlence yapılmamasıyla ilgili kararımızda var. bunlarda yoğun bir şekilde denetlenecek. Tüm denetimlerin amacı vatandaşımız ve halkımızın sağlığını korumak. Eğer halkımız alınan kurallara ne kadar riayet ederlerse vaka sayılarının daha da düşeceğini ümit ediyoruz. Çorumlulara çağrıda bulunuyorum lütfen alınan tedbirlere uyalım. Bazen kendi ve toplum sağlığı düşünmeyen, kurallara uymayan oluyor. Onlara da cezai müeyyide uyguluyoruz. Amacımız insanlara cezayi müeyyide uygulamak değil kurallara uymasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Merkeze bağlı 2 köy karantinaya alındı"

Merkeze bağlı 2 köyün korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıklayan Vali Çiftçi, şunları kaydetti;

"Köylerimizde veya mahallelerimizde vaka sayılarında bir artış olduğunu gözlemlersek karantinaya almaktan da kaçınmıyoruz. İstiyoruz ki iyi olan tabloyu daha iyiye çekelim. Kısa sre içerisinde bu virüs illetinden kurtulalım" - ÇORUM