Van'da 81 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Tuşba ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 158 paket halinde 81 kilo 350 gram Eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. - VAN