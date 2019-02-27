Son Dakika Haberleri: Van'da 81 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 81 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 81 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5, Başkale'de 32, Çatak'ta 33, Gürpınar'da 7 ve Muradiye'de ilçesinde ise 4 olmak üzere 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:20 Kaynak: İHA

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