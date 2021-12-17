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VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

17.12.2021 11:58
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 82 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

Başkale'de dün gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Van Büyükşehir ve Başkale belediyelerinin ekipleri, ilçeye bağlı yerleşim yerlerinde kapanan yolların ulaşıma açılması için çalıştı. İlçe merkezinde ise ekipler, ana cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Esnaf ise kürekle iş yerlerinin önünü temizledi. Bu yıl kar yağışının geç başladığını belirten Ejder Demirhan, "Beklediğimiz kar geldi. Zaten memleketimiz kar memleketidir. Bu yıl kuraklık vardı. Çiftçilerimiz için bu kar iyi olacak inşallah. Hayırlı olsun? dedi.

Bahçesaray ilçesinde de dün gece başlayan yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet geçidinde tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede bazı mahalle ve mezraların yolları kapandı.

Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kar nedeniyle kapanan 39 mahalle ve 43 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalımalar sürüyor.

VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Hisarcık, Başkale, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 82 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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