VAN'DA 83 YERLEŞİM YERİ, KARDAN KAPANDI - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 43 mahalle ve mezra yolu ise ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Ekipler, ana caddeler ile sokaklarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçların tamamen karla kaplandığı görüldü. İşe gidenler, araçlarını temizleyip yola çıkmaya çalıştı.