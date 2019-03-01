Son Dakika Haberleri: Van'da 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Erciş ve Özalp ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 85 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Erciş ve Özalp ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Erciş-Van kara yolundaki kontrol sırasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs takip sonucu durduruldu.

Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 Afganistan ve 26 Pakistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Özalp ilçesi Mollahasan Mahallesi'nde de jandarma ekiplerince durdurulan minibüste 26 Afganistan, 6 Bangladeş ve bir İran uyruklu bulunduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:20 Kaynak: AA

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