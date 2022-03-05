Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

05.03.2022 20:47
Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalanırken, iki organizatör tutuklandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalanırken, iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, devriye sırasında metruk binaya gizlenmiş, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 85 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmenleri bölgeye getirdikleri tespit edilen iki organizatör yakalandı.

Şüpheliler M.A. ve R.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 85 düzensiz göçmen yakalandı

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Hisarcık, Göçmen, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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