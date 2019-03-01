Son Dakika Haberleri: Van'da 85 Kaçak Şahıs Yakalandı

Van'da 85 Kaçak Şahıs Yakalandı

2 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 85 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 85 Kaçak Şahıs Yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 85 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Haydarbey Mahallesi Erciş-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında bir aracın "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Yapılan takip sonucu durdurulan minibüste yapılan kontrol ve aramada; 26 Afganistan ve 26 Pakistan olmak üzere 52 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Özalp Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Mollahasan Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli minibüste yapılan kontrol ve aramada ise; 26 Afganistan, 6 Bangladeş ve 1 İranlı olmak üzere 33 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan 1 organizatör ise gözaltına alındı.

Yabancı Uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:04 Kaynak: İHA

Merkez, Jandarma, Van, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları Arttı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Yabancı Uyruklu Gelinler Sıralamasında Suriyeli Kadınlar İlk Sıraya Yerleşti 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 13:04:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 85 Kaçak Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]