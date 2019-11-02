Son Dakika Haberleri: Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

7 saat önce

Van'da bir kamyonetin iç kısımlarına gizlenmiş 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'da bir kamyonetin iç kısımlarına gizlenmiş 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Özalp-Van kara yolunda şüphe üzerine kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Rexo"nun katılımıyla yapılan aramalarda, aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.O, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]