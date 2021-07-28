Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Ayrıca, yasa dışı geçişleri organize edenlere yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu