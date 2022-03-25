Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

25.03.2022 16:34
Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu

VAN'da, polisin narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi.

VAN'da, polisin narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği operasyonlarda, 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi.

Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpekleri 'Irmak' ve 'Magnum' ile düzenlediği iki operasyonda; 71 kilo 200 gram eroin ile 16 kilo toz esrar ele geçirildi. Toplam 87 kilo 200 uyuşturucu madde ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.


Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu
YORUMLAR
500
Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi Van'da 87 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi Sinop emniyetinden narkotik operasyonu Sinop emniyetinden narkotik operasyonu

Narkotik, Esrar, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:18:49. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 87 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' ve 'Magnum' buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement