Van'da 9 Bin 250 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
5 dakika önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muradiye ilçesi Ovapınar Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Aramada 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan O.N. isimli şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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