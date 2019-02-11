Son Dakika Haberleri: Van'da 9 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 9 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

33 dakika önce

Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 9 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 41 plaka sayılı bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, kasa altına zulalanmış toplam 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.Ö. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ay Yıldızlı Kuzu, Vatandaşların İlgi Odağı Oldu HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı Bahçelievler'de Şüpheli Ölüm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 10:04:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 9 Bin 750 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]