Son Dakika Haberleri: Van'da 9 Çocuklu Ailenin Evi Yandı

Van'da 9 Çocuklu Ailenin Evi Yandı

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 11 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi.

Van'da 9 Çocuklu Ailenin Evi Yandı, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ilçesinde 11 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında oturulamaz hale geldi. Gürpınar ilçesi Çakınlı Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında Bahattin Alaca'nın eşi ve 9 çocuğu iye yaşadığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin uyarısı üzerine aile, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evleri kullanılmaz hale gelen aile, kış günü sokakta kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:33 Kaynak: DHA

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