Son Dakika Haberleri: Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

35 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Atlılar Mahallesi yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde 5 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:49 Kaynak: AA
Başkale, Van, Güncel
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