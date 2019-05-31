Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
35 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:49 Kaynak: AA
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Atlılar Mahallesi yakınlarında ilerleyen grubu durdurdu.
Kontrollerde 5 Afganistan
ve 4 Pakistan
uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens
Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı yürek burktu
Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu
Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım