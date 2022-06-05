Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

05.06.2022 00:57
Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, bir şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

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Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı Van'da göçmen operasyonu: 2 bebekli anne olmak üzere 9 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı Van'da 48 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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