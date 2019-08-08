Van'da 9 kaymakam ve 1 vali yardımcısının görev yeri değiştirildi

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van
'da görev yapan 1 vali yardımcısı ile 9 kaymakamın başka illere atamaları yapıldı.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Muradiye
Kaymakamı Harun Yücel
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, İpekyolu
Kaymakamı Cemil Öztürk Antalya Gazipaşa
Kaymakamlığına, Gevaş
Kaymakamı İshak Çınar Kars
'ın Kağızman
Kaymakamlığına, Gürpınar
Kaymakamı Osman Doğramacı Hakkari
'nin Yüksekova
Kaymakamlığına, Özalp
Kaymakamı Ferhat Vardar Erzurum Köprüköy
Kaymakamlığına, Bahçesaray
Kaymakamı Onur Şatıroğlu Antalya Derme Kaymakamlığına, Çaldıran
Kaymakamı Tekin Dundar Mardin Midyat
Kaymakamlığına, Çatak
Kaymakamı Hamza Türkmen
Mardin Ömerli
Kaymakamlığına ve Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli
ise Antalya Vali Yardımcılığına atandı. Aynı kararnameyle Edremit Kaymakamlığına Hakkari'nin Şemdinli
Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamlığına Kars'ın Susuz
Kaymakamı Tunahan Çil, Muradiye Kaymakamlığına Siirt
'in Tillo
Kaymakamı Erkan Savar, Çaldıran Kaymakamlığına Aydın
'ın Bozdoğan
Kaymakamı Adem Can
, Özalp Kaymakamlığına Diyarbakır
'ın Lice
Kaymakamı Abdulkadir Çelik
, Gevaş Kaymakamlığına Erzurum'un Pazaryolu
Kaymakamı Hamit Genç, Çatak Kaymakamlığına Gümüşhane
'nin Kürtün
Kaymakamı Ekrem Çeçen, Bahçesaray Kaymakamlığına Sivas
'ın Divriği
Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Gürpınar Kaymakamlığına ise Kahramanmaraş
'ın Ekinözü
Kaymakamı Fatih Sayar atandı.
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan Bitlis
'in Adilcevaz
Kaymakamlığına atanırken, yerine ise Adana
'nın Tufanbeyli
Kaymakamı Ferhat Atar atandı. - VAN