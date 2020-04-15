Van'da 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.



Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajına gizlenmiş 16 pakette 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu bulundu.



Sürücü Z.K. gözaltına alındı.