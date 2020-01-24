Van'da 9 Kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ile Özalp ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgilere göre, Acil Sağlık Hizmetleri 112 Komuta Kontrol Merkezine düşen çağrı üzerine Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde 6 ve Özalp ilçesinin Akcagül Mahallesi'nde ise 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisi alındı. Bunun üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Acil Sağlık Hizmetleri 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 9 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN