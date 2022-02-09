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Van'da "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi - Son Dakika

Van'da "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi

09.02.2022 16:39
Van'da "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezinde düzenlenen seminere Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, uzman doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde konuşan Allahverdi, sigara kullanımının önüne geçmek için doğru bilgilendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Sigaranın zararlarına değinen Allahverdi, "Eğer biz yetişkin bireyler olarak sigara içiyorsak, gençlere 'sigarayı bırakın' diyemeyiz. Sigarayı terk etmeliyiz ki onlara da bunu söyleyebilelim. Dolayısıyla kendi sağlığımız ve gelecek nesillerin sağlığını kurumak bizim elimizde. Kendimizden başlayarak sigarayı hayatımızdan çıkarmalıyız." dedi.

Sigarayı bırakma etkinliklerini anlamlı gördüklerini ifade eden Yeşilay Van Bölge koordinatörü Hakan Durgun ise vatandaşların sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Doktor Fırat Yenigün ve Psikolog Hatice İnci, Sigarayı içme isteğini tetikleyen durumlar, sigara ile mücadele yöntemleri ve sigaranın zararları gibi konularda bilgiler verdi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi, sigarayı bırakmak isteyenler için çarşı merkeze farkındalık standı kurdu.

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Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay, Sigara, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da '9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü' dolayısıyla seminer düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi - Son Dakika
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